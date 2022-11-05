民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早出席市議員蔡永芳競選總部成立大會。（陳夢茹攝）

市議員蔡永芳今天舉行競選總部成立大會，盼能4度連任。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬向鄉親請託，希望市長票投3號鄭運鵬、八德市議員票投8號蔡永芳。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早出席市議員蔡永芳競選總部成立大會，談及國民黨桃園市長候選人張善政曾在6年前接受質詢時，答覆「對桃園產業沒有很了解」，鄭運鵬說當時自己也在質詢的現場，對張善政脫口回應這句話感到很意外，直呼6年前都已經不了解了，更何況又經過了6年，更大酸張善政習慣當官、喜歡當官卻不喜歡負責，是典型的官僚型態。

鄭運鵬指出，張善政6年前在最後3個月時擔任看守內閣，接受前民進黨立委陳賴素美的質詢，當時我人也在現場，陳賴素美詢問張善政對桃園產業的看法，張善政卻回應自己對桃園的產業並沒有很了解，我們都很意外他會這樣回答，而6年前對桃園產業不了解，更何況現在又經過了6年，張善政對於桃園現在的高科技產業、晶圓產業的發展都不了解，因此這次台積電有意願到桃園，他也不知道這是我們經過3年多的努力。

鄭運鵬說，台積電有意願到桃園，自己是在1年多前開始介入協調，希望用地、用水跟用電的問題都可以透過中央跟地方一起解決，讓廠商覺得市府是他們的靠山才願意進來，要明確告訴廠商哪年要做什麼事情、進度如何等，清清楚楚公開資訊，這跟張善政過去的官僚心態不一樣，用官僚心態做事不知道要等到哪年。

另提到張善政先前的農委會研究案爭議，張善政上節目接受專訪時曾說自己的豐功偉業也是綠營打了他才知道，並自己的報告相當自傲，對此鄭運鵬批評「張善政習慣當官、喜歡當官、不喜歡負責任，但根本不知道幕僚跟團隊做了哪些事情，這是很典型的官僚型態」。

鄭運鵬舉例，張善政6年前擔任行政院長時被質詢，自己說出對桃園的產業不了解，而農委會研究案他擔任計畫主持人，但對於計畫他竟然不知道裡面是什麼，面對到大家提出的質疑、比對事證，指出抄襲哪些部分、引用哪些部分等卻從來沒交代，相信市民朋友會希望未來的桃園市長除了要有識人之明，還要願意負起責任、願意承擔。