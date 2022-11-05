慟！台25歲志願軍曾聖光戰死烏克蘭 生前曝「不知能幸運多久」家屬收噩耗悲痛 @中時新聞網 ​

花蓮25歲阿美族人曾聖光，今年6月加入烏克蘭志願軍，近日傳出在前線陣亡，外交部已證實進行多方跨國查證，並與家屬取得聯繫，表達政府關心，如果有進一步的確認消息，外交部會立即對外說明。大批網友也留言表達不捨，縣長徐榛蔚也在臉書發文哀悼，祈願不再有戰爭。

在曾聖光臉書，可以看出他在烏克蘭戰事生活的紀錄，他帶著中華民國國旗臂章在戰場上奔波，曾驕傲的留言說「沒丟陸軍的臉」，9月25日，曾聖光更換一張帥氣的軍裝相片，並寫著：「In God we trust」（我們信靠上帝），臉書上也可以看到他出任務前就寫說，「要消失個幾天」，並寫著：「我們這裡不收廢物，我們只收不怕死的、敢衝的」，「怕的話還讀屁軍校？」還在手榴彈上寫個「X！」髒話。可以看出曾聖光相當熱愛軍旅生活，也將軍人視為榮耀。

昨晚悲痛死訊傳來，曾聖光家人受訪說，他小時曾隨親戚到貝里斯長住一段時間，高中才回台。「阿光」嚮往軍旅生涯，高中畢業後即簽了志願役，入伍當兵，24歲退伍。他的太太也說，先生正直、富有正義感，很關心俄烏戰爭，幾度向家人表示想參戰幫助烏克蘭人，家人擔心危險勸阻，但先生意念堅定，原訂3月啟程，因烏克蘭軍方停收國際軍團，暫時打消念頭，6月接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往。

花蓮縣長徐榛蔚聞訊後，也在臉書發文悼念，寫下「悼，生命的消逝，願世界和平，不再有戰爭，祈，每個在外的孩子一切平安」。不少網友分享，留言大讚曾勇敢、正義，祝願他一路好走，也起家屬節哀。

外交部表是即為關心，已經在第一時間透過相關駐處及多方管道進行跨國查證，並與家屬取得聯繫，表達政府關心。如果有進一步的確認消息，外交部會立即對外說明。