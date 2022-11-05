蔡英文總統周三宣示終結黑金，但近日新北市淡水與桃園市中壢卻接連爆發囚禁、虐待的集團式犯罪。國民黨立委洪孟楷今籲，選舉將近治安不能有空窗期，內政部主管全國治安，應全面清查全台還有沒有人受困？還有無類似犯罪在發生？

洪孟楷也提到，有警界人士告知，相關犯罪行為傳聞與風聲，已在台灣流傳一、二個月，開始流傳的時間點恰巧就差不多就是8月底柬埔寨事件爆發後，因此不排除是無法在柬埔寨繼續犯行的人，轉向直接在台灣本土犯罪。

洪孟楷質疑，若這樣的一個傳聞已在警方內部流傳一、二個月，代表不是空穴來風，更不能等閒視之；蔡英文總統周三才高喊要「反黑金」，那就先好好重視這樣嚴重的惡劣犯行，不要再只是口號治國。

洪孟楷表示，連兩天淡水、中壢爆出高達近30人被囚禁虐待的殘忍犯行因被害人的家屬報案而曝光，據警方調查，彼此間有關聯性。洪說，這種集團式犯案絕不是一天造成，內政部應全國清查，不應讓這樣慘無人道犯行繼續在台灣發生。

洪孟楷指出，選舉將近，雖國人關注焦點都在1126投票，但治安不能有任何一天鬆懈、不能有任何的空窗期，如今這種擄人囚禁毒打的大規模犯行竟在台灣發生，對比蔡總統拚選舉喊口號要「反黑金」，實在非常諷刺。