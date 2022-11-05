川普酸凱特被拍上空照 據說威廉和查爾斯連飆粗話

威爾斯王妃凱特2012年赴法國普羅旺斯（Provence）度假，在戶外做日光浴時，被狗仔拍到上半身裸照，並在法國《Closer》雜誌刊出，鬧得沸沸揚揚。

接著76歲的美國前總統川普推文說，「凱特很棒，但她不該裸體做日光浴——只能怪她自己。」他還火上加油地說：「要是凱特真的裸體做日光浴，誰不會拍照，然後大賺一票——少來了，凱特！」儘管被酸，但英國王室的反應十分克制。

不過，據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，安德森（Christopher Anderson）在新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中指出，據克萊倫斯宮（Clarence House）的僕役長說，川普的推文讓查爾斯，威廉和哈利都氣炸，三人狂飆了一陣粗話。

書中說，後來查爾斯，威廉和哈利猛打電話，三人同意要幕後運作，讓川普2017年沒辦法訪問英國。

此外，書中還說，查爾斯對川普稱他為「鯨魚親王」（Prince of Whales）很失望。安德森說，他可能認為，自己花時間和這人說了半天話都白費了。然而，據說卡蜜拉看到川普推文，稱查爾斯為「鯨魚親王」後，忍不住笑個不停。

另一方面，川普還說，如果他想要，就能「搞定黛妃」。黛妃離婚後，川普猛追她，但被回絕後，竟然上廣播節目說：「只要我想，就能搞定她，但她得先通過愛滋病檢測。」

文章來源：Donald Trump's Remark About Kate Sparked 'Profanity' From William, Harry
文章來源：Prince William and King Charles exploded in 'torrents of profanity' following comments from Donald Trump about Kate Middleton’s 2012 topless photo scandal, new book claims

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