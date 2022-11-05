川普酸凱特被拍上空照 據說威廉和查爾斯連飆粗話

威爾斯王妃凱特2012年赴法國普羅旺斯（Provence）度假，在戶外做日光浴時，被狗仔拍到上半身裸照，並在法國《Closer》雜誌刊出，鬧得沸沸揚揚。

接著76歲的美國前總統川普推文說，「凱特很棒，但她不該裸體做日光浴——只能怪她自己。」他還火上加油地說：「要是凱特真的裸體做日光浴，誰不會拍照，然後大賺一票——少來了，凱特！」儘管被酸，但英國王室的反應十分克制。

不過，據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，安德森（Christopher Anderson）在新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中指出，據克萊倫斯宮（Clarence House）的僕役長說，川普的推文讓查爾斯，威廉和哈利都氣炸，三人狂飆了一陣粗話。

書中說，後來查爾斯，威廉和哈利猛打電話，三人同意要幕後運作，讓川普2017年沒辦法訪問英國。

此外，書中還說，查爾斯對川普稱他為「鯨魚親王」（Prince of Whales）很失望。安德森說，他可能認為，自己花時間和這人說了半天話都白費了。然而，據說卡蜜拉看到川普推文，稱查爾斯為「鯨魚親王」後，忍不住笑個不停。

另一方面，川普還說，如果他想要，就能「搞定黛妃」。黛妃離婚後，川普猛追她，但被回絕後，竟然上廣播節目說：「只要我想，就能搞定她，但她得先通過愛滋病檢測。」