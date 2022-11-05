年底不僅有百貨周年慶，更有電商最大檔、下殺最兇的雙11購物節，不少消費者已經習慣把每年心目中的購物清單，留待雙11的時候一次購買，特別是平常高單價、捨不得入手的3C、家電商品，都會趁著雙11各大品牌與電商聯合下殺的時候入手，因此此次就由各大電商平台親自推薦一系列平常就深受消費者喜愛，而本檔雙11必入手的下殺3C、家電商品，讓消費者一次趁機購買心頭好。

momo購物網就分享到年末家電買氣正夯，在選購家電時除了講究高性能與耐用度，更希望能具備時尚科技感的美學設計，而雙11正是入手高單價、夢幻家電逸品的最好時機，預計今年雙11可推升相關買氣較去年同期成長30%，而momo購物網特別公開雙11時尚家電推薦清單，像是美型廚電TOFFY Classic 氣炸烤箱就獨家享7折起優惠，日本人氣的recolte麗克特Air Oven 氣炸鍋更享獨家下殺6折起優惠，另外還有全新具備五合一功能、單日最高狂賣千台的DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人，也在13日前推出活動價2萬6888元，說到高單價的家電，當然少不了QLED系列的電視，三星的50型4K HDR智慧連網QLED量子電視，30日前享活動價2萬元有找即可入手高階QLED電視。