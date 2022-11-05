年底不僅有百貨周年慶，更有電商最大檔、下殺最兇的雙11購物節，不少消費者已經習慣把每年心目中的購物清單，留待雙11的時候一次購買，特別是平常高單價、捨不得入手的3C、家電商品，都會趁著雙11各大品牌與電商聯合下殺的時候入手，因此此次就由各大電商平台親自推薦一系列平常就深受消費者喜愛，而本檔雙11必入手的下殺3C、家電商品，讓消費者一次趁機購買心頭好。

Yahoo奇摩購物就發現近期除溼機、清淨機成買氣飆升的主力，銷量月成長爆增逾3倍之多，還有乾衣機銷量更是成長逾70%，就連氣炸鍋的買氣仍然不減，銷量更是翻倍暴增，因此Yahoo奇摩購物中心及商城均推出秋冬必備的家電下殺，最低下殺48折起，另外筆電大廠紛紛祭出加碼折扣、超優價格，暖慶開跑以來宏碁的筆電業績翻倍漲，還有單價較高的相機也是消費者在雙11的下單清單之一，11日前適逢平台高單商品夜間下殺93折優惠，15日前於Yahoo奇摩購物刷聯名卡累滿3萬再送5000刷卡金。