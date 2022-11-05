年底不僅有百貨周年慶，更有電商最大檔、下殺最兇的雙11購物節，不少消費者已經習慣把每年心目中的購物清單，留待雙11的時候一次購買，特別是平常高單價、捨不得入手的3C、家電商品，都會趁著雙11各大品牌與電商聯合下殺的時候入手，因此此次就由各大電商平台親自推薦一系列平常就深受消費者喜愛，而本檔雙11必入手的下殺3C、家電商品，讓消費者一次趁機購買心頭好。

樂天市場在雙11活動開跑首日早上即湧入許多消費者搶用優惠券，消費者大多鎖定高單價的3C家電商品，如SONY 4K電視、MacBook Pro M2、iPad Air等熱門品牌，更早早就將商品放入購物車，加上近日氣溫驟降以及降雨機率偏高，站上家電如空氣清淨機、除溼機、電暖器等也較上月買氣提升兩倍，預計相關商品買氣銷量有望上看三倍成長，更推出了不少人氣品牌優惠，像PS5光碟版主機地平線同捆組，原本一機難求、近6萬的同捆組，領券後只要2萬1750元即可入手，搭配刷指定信用卡最高更可享16%回饋。