年底不僅有百貨周年慶，更有電商最大檔、下殺最兇的雙11購物節，不少消費者已經習慣把每年心目中的購物清單，留待雙11的時候一次購買，特別是平常高單價、捨不得入手的3C、家電商品，都會趁著雙11各大品牌與電商聯合下殺的時候入手，因此此次就由各大電商平台親自推薦一系列平常就深受消費者喜愛，而本檔雙11必入手的下殺3C、家電商品，讓消費者一次趁機購買心頭好。

PChome 24h購物就觀察到站上從雙11檔期開跑首周，客單價就已經成長了20%，當中又以3C周邊、大小家電為首周熱銷品類排行前3名，而且3C周邊商品業績更是增加了1倍，而平台也特別精選獨家下殺3C及家電商品，包含筆電、電視、掃拖機器人、耳機等商品，讓消費者趁雙11強打優惠期間入手，像近年越來越多人入手的Roborock 石頭掃地機器人 S7，15日前就享特價1萬3999元，還有因為近兩年宅經濟帶動筆電銷量成長，今年又以輕薄款、高階電競機型最為熱銷，因此PChome 24h購物也祭出一系列筆電優惠下殺，更推出高規格 intel i9處理器的ASUS VivoBook Pro K6602HE-0122B11900H 午夜藍，13日前獨家狂降7000元，最高再享8666 P幣回饋，登記再送16型輕薄可攜式螢幕。

PChome 24h購物推薦ASUS VivoBook Pro K6602HE-0122B11900H 午夜藍，13日前特價3萬5900元。（PChome 24h購物提供）