60歲杜姓婦人，從10月起連續5次盜採東山區果農作物，共竊取酪梨約1200斤及柳丁2000斤，市價共約10萬元。（讀者提供／李俊淇台南傳真）

台南市新營區1名60歲杜姓婦人，從10月起連續5次盜採東山區果農作物，共竊取酪梨約1200斤及柳丁2000斤，市價共約10萬元，警方加強執行護果專案，3日晚間，警方在東山區產業道路旁果園內查獲正下手行竊之杜婦，並查扣所竊取之柳丁51斤，杜婦當場坦承偷水果變賣是因為缺錢。

警方表示，東山區自10月起陸續有多位農民至分局報案，稱自己辛苦栽種之酪梨、柳丁等農產品於一夜之間遭竊，長期栽種的心血付之一炬。分局也要求轄區各派出所加強執行「護果專案」，提升山區果園、農場、農地巡邏密度，並由偵查隊及轄區派出所成立專案小組積極介入調查。

果農表示，目前酪梨市價每斤約65元，柳丁約20元，每當要採收的時間，就發會有水果被偷，附近已有多名果農受害，只能一起向警方報案，想辦法找出偷水果的竊賊，不然入夜後會擔心作物被偷常睡不著。

由於失竊處所均為地處偏遠之產業道路旁，無監視器畫面可佐證，在專案小組鍥而不捨擴大調閱監視器影像及分析比對，最後發現杜姓婦人涉有重嫌。

警方分析，杜婦每隔4至5日就會犯案，11月3日夜間，專案小組判斷杜嫌應會再次下手行竊，結合轄區派出所巡邏警力加強轄區巡守，最後在東山區產業道路旁之農地發現正在偷竊柳丁之杜姓竊嫌，當場逮捕並查扣其所竊取之柳丁51斤。

警方清查發現，杜婦於近期涉及5起農作物竊盜案，共竊取酪梨約1200斤及柳丁2000斤，市價共約10萬元，但大多已被拿到市場販售，警訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署。