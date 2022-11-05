馬來西亞網紅蕭佩兒，擁有超巨型上圍和不科學的火辣身材，被封為「大馬波神」，至今Instagram狂吸2003萬粉絲追蹤，人氣連大咖明星都望塵莫及，昨（4）日在社群網站PO出火辣照片，只見上衣直接挖空，在人來人往的日本街頭大方露出傲人北半球，讓所有人看了直噴鼻血。

蕭佩兒昨（4日）在instagram曬出在日本街頭的火辣照，只見她身穿黑色性感小背心，胸前直接挖空露出傲人北半球，還擠出一條深邃事業線，傲人的火辣身材一覽無遺，另一張照片更是驚為天人，只見前面全部裸空，胸前僅用背心遮住重點部位，轉身只見背部裸空，下半身穿著激短緊身裙，藏不住的渾圓屁股蛋露出半截見客，連底褲都被看光，短短時間就吸引近23萬人按讚。

蕭佩兒最初以清純形象在YouTube頻道走紅，拍攝內容包括旅遊Vlog、化妝及生活影片，近年改走性感風後，人氣不減反增，2016年更被馬來西亞雜誌評選為「國內百大性感女性」之一，過去推出三本寫真集皆創下超高銷量，不過在大英博物館掀衣露出傲人上圍與古物合照，被當地媒體批評不尊重文化，行為飽受爭議。