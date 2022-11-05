台北市三腳督唯一一場辯論將在今(5)日下午2時登場，外界高度關注。對此，台北市議員游淑慧在臉書提及，協助過三場市長辯論幕僚作業，認為民進黨台北市長參選人陳時中，是民進黨歷次候選人中最不了解北市，也最欺負北市的。她強調，年底對決不是藍綠對決，而是希望對決。

游淑慧在臉書指出，協助過三場市長辯論幕僚作業，包括2006年台北市長選舉，當時參選人包括郝龍斌、謝長廷、宋楚瑜；2010年台北市長選舉，參選人包括郝龍斌、蘇貞昌：另外就是這次的台北市長選舉，參選人包括蔣萬安、陳時中、黃珊珊。她認為，陳時中是民進黨歷次候選人中最不了解北市，也最欺負北市的，「之前我一直覺得訝異他怎麼敢來選」。

游淑慧也提到，黃珊珊總愛說超越藍綠，但這招台北市長柯文哲8年前用過了，因此質疑「台北市這八年有進步嗎？」此外，她也提到，黃珊珊總愛酸蔣萬安，還動不動要把馬英九、郝龍斌拖出來消費，於是有天忍不住對黃珊珊的幕僚說「郝市長有欠她嗎？」

游淑慧認為，辯論能力與市長能力雖然不一定相關，然而卻是一場民主選舉中應該接受的洗禮。她說，年底對決不是藍綠對決而是希望對決，「你希望陳時中當台北市長嗎？」若不投票或投錯票，11月26日後，台北市就會出現第二個民進黨籍的陳市長，並標註「頭皮發麻」。