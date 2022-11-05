黃昆輝教授教育基金會今（5）日舉辦「2022教育政策國際研討會」，(左起)教育部長潘文忠、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝與宏碁集團創辦人施振榮合影。(趙雙傑攝)

黃昆輝教授教育基金會今（5）日舉辦「2022教育政策國際研討會」，宏碁集團創辦人施振榮受邀發表專題演講「王道思維的教育觀」，認為台灣不缺人才，只缺舞台，擁有資源與影響力的人有責搭建舞台，並也鼓勵終身學習。

談到未來世界面臨的挑戰，施振榮認為，環境、社會都是很容易被忽視的「利害關係人」，必須建構一個所有關係人都可共創價值的機制，且要確保利益相對平衡，並得做到隨時動態調整。

施振榮也提到，現今教育體系重視多元與創意，尤其在數位科技發展下，學生能在學校學到的東西，比他還要多。有感數位落差不只存在於城鄉與世代之間，他鼓勵年長者可多和新一代「數位原住民」請教，像他不會操作手機時，都會請孫子教他。

教育部長潘文忠則在開幕致詞時說，疫情爆發以來，教育系統的發展也隨之出現變化，在人才培育方面，政府與學校甚至各界都必須有所因應。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，社會快速變遷，各領域對人才的需求已和過去大不相同，時下各行各業特別看重軟實力、跨領域技能的發揮，因此在教育政策的擘畫上，應重視如何以素養和能力作為核心，是非常值得共同關注和努力的目標。