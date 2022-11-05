世界大賽G5除了是關鍵刺激的「天王山之戰」，也給轉播鏡頭留下一個有趣的畫面。太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）上場打擊的時候，他的下巴只剛好在主審的腰帶位置，讓主審看起來像個3米的巨人，成為「最萌身高差」。球迷形容「像是少棒比賽」，推特名人@PitchingNinja開玩笑說：「幸虧艾爾圖維不必去爭執好壞球。」

艾爾圖維是大聯盟現役第一矮將，身高5呎6吋（168公分）也是史上最矮美聯MVP。他16歲時在家鄉委內瑞拉參加太空人的試訓營，因為身高太矮被拒之門外，球探甚至懷疑他是虛報年齡的小孩子。 艾爾圖維回家拿了出生證明再去闖一次，他的決心和才華讓太空人以1.5萬美元簽下培育，至今已是隊史身價最高的野手（年薪2900萬美元）。

這位主審貝克（Jordan Baker）碰巧也不是普通人，他身高6呎7吋（201公分），不僅超出艾爾圖維整整1呎以上，甚至高過身高198公分的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），可說是大聯盟身軀最雄偉的主審。一般職棒選手都比主審要高大，他們只是敵不過主審手中的權力，貝克則是極少數可以直接用體型優勢鎮住選手的主審。貝克在艾爾圖維身後半蹲下來，看起來就像大人和小孩的比例差距。