國民黨新竹市長候選人林耕仁5日上午連趕3場議員候選人競總成立大會，替北區議員候選人顏政德、彭昆耀、東區議員候選人張文興等人站台拉票，展現母雞氣勢。針對宅神朱學恆說鄉下人很愛玩這套，林耕仁表示，說他鄉下人沒關係，但把新竹市講成鄉下，他就不能接受。

林耕仁5日上午連趕3場議員候選人競總成立大會，在現場凍蒜聲不斷，感受到滿滿的加油鼓舞。林耕仁表示，市政推動需要專業的議員留在市議會，且讓有能力的人進來一起監督預算、為人民把關，希望市民全力支持張文興、顏政德、彭昆耀，與林耕仁一起為新竹邁向幸福永續城市共同打拚。

前高雄市長韓國瑜等藍營大咖5日傍晚也來為林耕仁站台，日前傳聞有藍營票流到高虹安，今韓國瑜有什麼重要的意義？林耕仁表示，他是國民黨唯一提名的正藍軍候選人，韓國瑜前來幫他加油，是團結一心，正藍軍在大家團結之下，一起贏回新竹。

針對林耕仁陣營限3天更正不實言論，朱學恒嗆說說「鄉下人很愛玩這套」。對此，林耕仁表示，說他鄉下人沒關係，但把新竹市講成鄉下，他就不能接受，林耕仁也請所有關心新竹的人，不要學高虹安和朱學恒，說新竹是「是非之地」或鄉下，這種貶低說法是不會被認同。

網友踢爆高虹安動保影片中的收容所，根本不是新竹市動保教育園區，林耕仁則為高虹安緩頰，認為關心動保議題是對的方向，但可能高虹安自己也沒有看過影片內容，這可能是團隊的問題，也不能怪她。不過，林耕仁也酸，高虹安除了不認識路之外，可能也不熟悉新竹動保園區，這也再度凸顯她對新竹的陌生。

至於柯文哲原本說「理工女不會錯」，後改口說誰不犯錯。林耕仁則說，尊重柯文哲改口，但理工女的這些言論與選舉都無關，而高虹安對於助理費等爭議，一直沒有提出證據或說清楚，林耕仁則強調，新竹市民還是希望高候選人能出來講清楚、說明白，不要繼續閃躲。