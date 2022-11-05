台灣民意基金會4日發布民調顯示，張善政以 30.6%支持度一馬當先，暫時領先第二的鄭運鵬 4 個百分點，鄭寶清以 7.2%居第三，賴香伶以 4.1%敬陪末座。董事長游盈隆認為，種種跡象都顯示，選情不利民進黨和鄭運鵬；目前看來，北桃皆陷入苦戰，到最後或許只有重大突發事件能扭轉戰局了。

台灣民意基金會4日發布民調，詢問民眾「如果明天投票，在張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清四人當中，您會投給誰？」結果發現：30.6%張善政、26.6%鄭運鵬、7.2%鄭寶清、4.1%賴香伶；另外有15.1%尚未決定、5.3%不會去投票、12%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，張善政以 30.6%支持度一馬當先，暫時領先第二的鄭運鵬 4 個百分點，鄭寶清以 7.2%居第三，賴香伶以 4.1%敬陪末座。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，張善政暫時領先鄭運鵬4個百分點，同時有51%桃園選民樂見政黨輪替執政，比較候選人感情溫度也顯示張善政目前是桃園選民較欣賞的一位。種種跡象都顯示，選情不利民進黨和鄭運鵬。不過他也指出，由於有游離選民，選情仍有其不確定性。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照片）

游盈隆提到，對民進黨而言，尤其對蔡英文和鄭文燦而言，桃園市不能輸，也輸不起；桃園若輸，全盤皆輸。台北市能贏最好，贏不了，本來就不是民進黨的，政治衝擊難免，也沒什麼了不得。

游盈隆強調，重要的是，目前看來，北桃皆陷入苦戰，到最後或許只有重大突發事件能扭轉戰局了。