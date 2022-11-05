「台灣影壇第一美女」林青霞3日過68歲生日，近日她被香港大學獲頒名譽社會科學博士學位，而近年愛寫作的她，常在專欄分享大明星私下生活，據港媒報導，林青霞透露30多年前的一個下午，有個人拿了封信給她，打開後掉出一張底片，細看才發現是林青霞被拍到走光的照片，她大驚失色，但結局卻很溫馨。

據《香港01》報導，林青霞以「流星」為題，想起某天一個對她很重要的人，她不記得他的樣子，也不知道他的名字，僅對他所做的一件事由衷感謝。林青霞回憶30多年前某天在片場拍戲時，有位陌生人遞上了信封，裡面夾著一張底片，林青霞對著光源一看，竟發現是她大走光的照片。

不論是清純或性感裝扮，林青霞都駕馭得當。（圖／中時資料照片）

林青霞說，看到服裝她便想起那是1990年金馬獎頒獎典禮，當年她得了最佳女主角，穿著名牌低胸禮服的她在下樓梯時調整了一下鞋帶，隨即出現閃光燈，「我的胸部赤裸裸地曝了光」，讓林青霞看到底片時尷尬手更不自覺顫抖，對方則釋出善意，強調這張底片還是由林青霞自己保管最好。

林青霞發文回憶多年前遇到的攝影記者。（圖／中時資料照片）

對於該名攝影記者的恩情，林青霞一時之間不知道如何回報，便問他要不要到自己的公寓坐坐，順便給他一個獨家採訪？但記者到她家後，林青霞才發現做錯決定，孤男寡女共處一室更為尷尬，幸好該名記者後來就表示自己要離開了，結束尷尬的一晚。多年後，林青霞再也沒有見過這名記者，更疑惑隨著新聞業的轉變，當年那位善良的記者如今還有生存空間嗎？雖然好奇，但她沒有答案，只盼望世上能更多這樣的人。