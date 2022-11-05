剛滿17歲的 茂高高 為多特蒙德在德甲取得 4顆進球，是球隊進球最多的球員（圖片來源︰達志影像）

歐洲大部份地區已進入冬令時間，換言之比賽在台灣接受投注的時間將會順延1小時，例如本周六德甲大部份球賽會在台灣時間 22:30 開始，大家要留意喔！

【足球-德甲】[波鴻@ 多特蒙德][11/05 (六) 22:30] [編號 634]

本周德甲推薦多特蒙德主場對波鴻。多特蒙德聯賽12戰7勝1平4敗得22分排名第四，跟榜首的柏林聯只差4分。球隊最近2場聯賽都獲勝，各項賽事已經是5場不敗，本周主場面對降級區內的波鴻問題不會太大。

要注意的是多特蒙德本賽季的進攻模式跟以往瘋狂壓迫不太一樣，聯賽12戰目前只攻進了20球，是德甲前6名球隊進球第2少的球隊。年輕小將 茂高高 Youssoufa Moukoko 有4顆進球已經是球隊進球最多的球員。

對手波鴻經歷了開季6連敗之後，最近6場聯賽有所進步， 2勝1平3敗有7分，目前排名第十七位。要注意波鴻所取得的7分積分都是在主場所取得的，相反客場比賽都是全敗，是德甲客場成績最差的球隊。本場遇上前列球隊多特蒙德，首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮大小[客隊]小0.5、1.5。

推薦︰ <足球>634 波鴻@ 多特蒙德 大小[客隊]小1.5、不讓分/多特蒙德勝

穆斯亞拉 在德甲表現出色 也有機會入選德國國家隊於世界盃出賽（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑在歐冠晉級16強之後暫時不再需要分心其他的比賽專注在德甲的賽事上，球隊各項賽事最近7場全勝，而且進了27球只丟了6球。本場對手是第十四位的柏林赫塔，以拜仁的實力應可全取3分，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[客隊]大1.5甚至2.5。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@柏林赫塔][11/05 (六) 22:30] [編號 658]

拜仁聯賽12戰7勝4平1敗得25分排名第二，僅落後榜首柏林聯1分。由於柏林聯要到禮拜天才會進行比賽，所以拜仁本場只要擊敗柏林赫塔的話可以暫時升上榜首。

拜仁各項賽事近7場全勝，在歐冠的小組賽以6戰全勝的姿態晉級16強。在世界盃11月中下旬展開前，拜仁在11月餘下3場德甲，定會全力衝刺，希望以全勝結束2022年的球賽。特別是前鋒三劍俠馬內 Sadio Mane(5球)、薩內 Leroy Sané(6球)和 穆斯亞拉 Jamal Musiala (7球)合作愈來愈好，3人共進了18球，幾乎佔球隊聯賽進球一半。

對手柏林赫塔本賽季表現繼續不理想，球隊12戰2勝5平5敗得11分排名第十四，距離降級區只有2分。柏林赫塔成績差勁主要是因為和局的場數太多，跟科隆和沃夫斯堡並列為德甲的「和局王」，本場遇上拜仁，實難以樂觀。本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可選大小[客隊]大1.5、2.5。

推薦︰ <足球>658 拜仁慕尼黑@ 柏林赫塔 不讓分/拜仁慕尼黑勝、大小[客隊]大1.5、2.5