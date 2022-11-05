北市艋舺龍山寺5日舉辦愛心公益接種活動，由創益生技捐贈500劑流感疫苗，給龍山寺服務人員與台北市政府教育局認助清寒學生基金會的受助學生家長，共有100名家屬受惠，認助清寒學生基金會董事長曾燦金贈送感謝狀給創益生技，他也表示，幫助清寒學生家長，除可避免傳給家中老幼等高風險族群，也減少經濟弱勢者感染疾病的風險。

教育局表示，台灣每年11月至隔年3月為流感流行期，但每年10月固定開打的公費流感疫苗，除少數的高危險群外，不包含19到49歲的青壯年族群，而診所自費疫苗依廠牌不同，一劑約850元至1500不等。因此，創益生技日前公益捐贈予龍山寺與台北市教育局認助清寒學生基金會自費流感疫苗，盼守護弱勢族群的健康。

曾燦金表示，許多受助學生的家長都還不到50歲，無法接種公費流感疫苗，若因感染好幾天無法工作，對家庭經濟影響甚鉅，感謝創益生技今年3月與11月各捐贈500劑細胞培養流感疫苗，幫助清寒學生家長，也避免傳給家中老幼等高風險族群，減少經濟弱勢者感染疾病的風險。

創益生技總經理簡重光指出，近兩年民眾因新冠肺炎都戴著口罩，容易輕忽流感病毒，現在防疫措施逐漸鬆綁，希望透過公益流感疫苗接種，拋磚引玉喚起更多人對流感防治的重視，也期盼未來對偏鄉與弱勢群體有更多捐贈疫苗的行動。

受助家長魏小姐表示，若自費打流感疫苗，家中兩個大人就要近3000元，對經濟負擔太大以往都沒有打疫苗，但新冠肺炎疫情下仍每天都要外出上班，也很擔心會感冒，並傳染給家中三個小孩，很感謝基金會關心弱勢家庭的健康。