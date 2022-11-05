中市麻園頭兒童公園在2021年3月驚見無名女屍。警方調閱監視影像追查出死者是85歲陳姓老婦，她的次子李男在3月22日深夜以輪椅將她推到公園，搬移棄置溜滑梯。李男到案先供稱他推老母到公園散步，後又翻供他因老母身亡不知所措，才推去公園。但當時李男因非現行犯未隨案移送，事後竟然人間蒸發，遭通緝1年多後日前才遭逮捕，檢方偵結後，依遺棄屍體罪嫌將李男起訴。

去年3月23日清晨，有民眾在麻園頭兒童公園溜滑梯平台上，驚見躺臥1名已死亡婦人，驚嚇不已向警方報案。檢方在婦人身上找不到身分證件，檢方會同法醫相驗也認定婦人並無明顯外傷，再抽血送法醫研究所化驗，發現並無毒物、藥物反應。

檢警調閱監視影像追查，赫然查出陳婦的54歲次子李男在3月22日深夜將她以輪椅推至公園，再搬移到劉滑梯平台後，逕行離去。陳婦一直躺臥在該處，隔天清晨民眾發現時早已身亡。

據了解，李男事後在3月30日晚間到案說明，他先指稱，以輪椅推母親到麻園頭兒童公園散步，稍後又翻供指稱，母親在家早就死亡，他慌亂不知所措才用輪椅將母親遺體推到公園，前後說法反覆。

但檢察官多次傳喚李男不到，立刻開立拘票，由警方進行拘提，經通緝1年多，近期才遭逮捕並聲押。他向檢察官坦承是母親死亡後才推去公園遺棄，法醫解剖後也確認李母確實是死亡後才被兒子遺棄，檢方偵結依遺棄屍體罪嫌起訴他。