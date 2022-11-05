哈蘭德 的缺席大大影響了曼城的進球效率（圖片來源︰達志影像）

歐洲大部份地區已進入冬令時間，換言之比賽在台灣接受投注的時間將會順延1小時，例如本周六英超大部份球賽會在台灣時間 23:00 開始，大家要留意喔！

【足球-英超】[富勒姆@ 曼城 ][11/05 (六)23:00] [編號 547]

曼城進球停不了，在英超穩佔聯賽榜第二位，積分上只是落後榜首的兵工廠2分。由於兵工廠對上切爾西的倫敦德比要禮拜天才會進行，所以曼城本場只要擊敗富勒姆就可暫時升上榜首。本場首選讓分/曼城勝，但因「超級進球王」哈蘭德 Erling Haaland 或因傷病繼續無法上陣，所以也可考慮大小[總分]小3.5。

曼城在歐冠已晉級16強，在無後顧之憂的情況下可以先專注於英超聯賽上。但要注意聯賽上陣11場進了17球的哈蘭德上星期對上萊切斯特城的比賽時已經缺陣，在缺少了這位超級前鋒之下球隊的進球能力馬上受影響。可幸的是比利時中場 凱文·德布勞内 Kevin De Bruyne 的一記漂亮進球協助球隊以1:0擊敗狐狸。所以曼城本場的成敗就要看哈蘭德能否及時傷癒復出。

富勒姆是本賽季3隊升班馬之中成績最好的一隊，聯賽13戰5勝4平4敗得19分排名第七位，甚至有機會取得來季歐洲賽事資格。富勒姆特色是進球多，總共22球，比曼聯和切爾西還要多，但同時丟球也多，也是22球，是前10球隊中最多的一隊。本場遇上曼城，富勒姆雖然近4場聯賽2勝2平，但本賽季面對Big 6的球隊只得1平2敗。所以本場首選大小[總分]小3.5，也可選擇讓分/曼城勝。

推薦︰ <足球>547 富勒姆@曼城 讓分/曼城勝、大小[總分]小3.5。

阿米朗狀態火熱 已為球隊取得 7顆進球（圖片來源︰達志影像）

英超近況最好的球隊之一紐卡索聯，本周日將會作客位於積分榜中下游的南安普敦，本場首選不讓分/紐卡索聯勝，也可選大小[主隊]南安普敦小1.5甚至0.5。

【足球-英超】[紐卡索聯 @ 南安普敦][11/06 (日)22:00] [編號 556]

說紐卡索聯是英超近期成績最好的球隊之一，絕非妄言。球隊13戰6勝6平1敗得24分排名第四，而最近8場成績是5勝3平。紐卡索聯本賽季進步最大的是防守力，球隊13戰只丟10球，是全英超最少的球隊，而在這8場不敗的走勢中，球隊只丟4球，可見先不論勝敗，將其對手進球大小鎖定為小1.5，勝算已很高。

除了防守穩固外，球隊在這8場不敗走勢期間，一共進了20球，平均每場進2.5球。其中巴拉圭中場 米格爾·阿米朗 Miguel Almirón 表現最出色，除了以7個進球成為球隊首席射手外，近6場聯賽就進了6球。

相反南安普敦情況就有點不妙，球隊13戰3勝3平7敗得12分排名第十七位，本場再輸的話就很有機會掉進降級區，外界一直傳總教練 哈森胡特爾 Ralph Hasenhüttl 可能在世界盃期間下課。南安普敦本賽季成績下滑其中原因是在主場的成績不太理想，球隊主場6戰1勝3平2敗，是英超主場成績最差的球隊，而且最近8場聯賽只進了4球。本場在主場遇上狀態大勇的紐卡索聯，首選不讓分紐卡索聯勝，也可選大小[主隊]南安普敦小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>556 紐卡索聯 @ 南安普敦 不讓分/紐卡索聯勝、大小[主隊]小1.5。