任容萱這個月22日即將迎來34歲生日，近日忍不住先公布喜訊，宣布順利「完成取卵」。因為陸續看到身邊朋友備孕的辛苦過程，加上自己對孕育下一代的計畫尚未明朗，希望能配合最佳凍卵時間點，於是決定主動出擊，進行凍卵，並將整個過程用影片記錄下來，素顏入鏡仍不忘分享心路歷程。

任容萱說 ：「醫生說34歲以前凍卵，未來透過生殖醫學獲得寶寶的機率最高，就下定決心趕快來凍卵。」對於自己成功克服抽血﹑打針的恐懼心魔，最後取得19顆卵子，展現超堅強卵實力！任容萱感性的說道：「凍卵真的是讓自己變勇敢的過程。」

任容萱對於什麼時候會生小孩一直保持著順其自然的心態，當然也會有高齡懷孕的擔心。這一次的凍卵過程，她坦承沒有想像中的不安和害怕，每一次的回診，一次次的抽血檢查都能從容面對。

任容萱的主治醫師、TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長何彦秉醫師表示：凍卵是一種生育保存的概念，由於卵子數量和品質會隨著年齡減少和老化，未來形成胚胎後染色體異常比率提高、不易懷孕，因此可以透過凍卵將卵子「凍齡」在年輕的狀態，提升懷孕的機會。

影片中可見她還特別留了一支排卵針請任爸幫忙施打，整個過程都在最親密的家人參與之下完成，見任爸俐落的在瞬間就完成施打，連傷口都沒有流血，非常專業又讓人感覺溫暖。