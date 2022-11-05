台中市長盧秀燕5日上午著棒球服出席她與爭取連任的市議員吳瓊華烏日聯合競選總部成立大會。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌5日到位霧峰區出席他與市議員李天生聯合競選總部成立大會。（馮惠宜攝）

距離九合一選舉倒數21天，民進黨台中市長候選人蔡其昌太太黃玉廷也首度露面為先生助選，對此蔡其昌笑稱，他很怕太太出場人氣比他好，以後大家都不請他站台要找太太來站台；至於爭取連任的台中市長盧秀燕會不會也有家人幫忙出來助選？她則回應，沒有規畫，這麼多年家人從不參與也不干涉，讓她有獨立自主處理公務的空間。

選舉日迫近每逢假日，蔡其昌和盧秀燕行程滿檔，蔡其昌上午到位霧峰區與市議員李天生聯合競選總部成立大會，他一上台就笑稱，他太太出門幫他跑菜市場拜票，他很怕太太掃街的效果比他還好，以後像李天生這樣的候選人以後都不叫他來，都叫他太太來站台就好。

蔡其昌強調，夫妻感情很好，她看到他每天跑那麼多行程，跑到沙啞，也很心疼，主動告知如有需要她可以出來幫忙，所以很謝謝她。

盧秀燕5日上午則是出席她與爭取連任的市議員吳瓊華烏日聯合競選總部成立大會，面對媒體詢問，其夫或家人會不會出來當他的分身，她回應，沒有規畫，也強調，家人本身都有自己的工作，這麼多年來從不參與也不干涉，讓她有獨立自主處理公務的空間，都會默默關心跟祝福她。