光學鏡頭廠大立光(3008)10月合併營收為52.13億元，月增2.15%，為109年11月以後新高，大立光表示，11月看起來與9月差不多。

受惠於蘋果iPhone 14高階新機拉貨，大立光10月合併營收月增2.15%，年增24.15%，攀上52.13億元，為109年11月以後新高，亦是連兩個月站上50億元，累計前10月合併營收384.98億元，年增1.02%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光10月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

儘管近期蘋果iPhone 14砍單傳聞不斷，不過大立光維持法說會時看法，大立光董事長林恩平表示，目前供應鏈庫存看起來蠻多，11月與9月差不多，第4季產品組合跟第3季差不多。

在手機鏡頭規格方面，林恩平表示，明年可變光圈及潛望式鏡頭導入客戶變多，8P機種也會變多，不過，儘管明年新規格鏡頭產品不少，除了旗艦機種，多數品牌客戶降規；顯示手機品牌客戶對終端需求仍趨保守。

在非手機產品方面，林恩平指出，VR鏡頭今年會開始出貨，Pancake也有，但規格不高，毛利率不會好；車用鏡頭也持續在做，但競爭很激烈。

大立光第一座新廠將如預期於明年第3季底進駐設備，林恩平表示，新廠以手機產品為主，有幾個專案會在這個廠生產，現在跟客戶一起合作與設計，要看客戶會不會接受，才知道量，只要有合理價格就會接單。

大立光今年前3季合併營收為332.85億元，年減2%，營業毛利為180.42億元，年減14%，合併毛利率為54.21%，年減7.31個百分點，營業淨利為135.99億元，年減21%，營業淨利率為40.86%，稅前盈餘為226.58億元，年增35%，稅後盈餘為186億元，年增37%，每股盈餘為139.37元。