新北市教育局今在三重區集美國小及三重迪卡儂旗艦店舉辦特教生家庭日，80組家庭近400人參加活動。今年結合適應體育擴大活動項目，以「十項全能運動派對」為主題，提供包括水上運動、球類、拳擊、體適能、戰舞、射箭、馬術、扯鈴、有氧運動、舞蹈等超過30種符合特教生身心發展體驗的活動，另有市集及表演活動。

副市長劉和然出席致詞表示，新北特教生家庭日全國首創融入適應體育活動，規畫符合特教學生多元豐富的活動，並整合社會資源，全程企業合作與贊助，鼓勵特教生家庭親子一起參與，讓孩子成為場上最閃亮的主角。

教育局指出，新北市自2013年起，攜手民間企業合作辦理特教生家庭日公益活動，提供國小集中式特教班身心障礙學生與家人一起參與，今年邁入第10年，台灣迪卡儂三重旗艦店自去年與新北市合作家庭日後，除了從去年底免費提供特教生使用館內體驗區設施外，每個月更定期規畫適應體育課程免費供特教孩子參與。

第三次參加特教生家庭日莒光國小六年級小廷（化名）媽媽表示，孩子自參加活動後，每一年總是期待這一個活動。今年自報名後，每天起床的第一件事情就是翻著牆上的日曆，數著家庭日的來臨。

今年孩子體驗了從未嘗試過的騎馬、水上划舟、岩壁攀岩等水陸活動，從孩子又驚又喜的模樣就知道，對他而言，真是難得的一種學習經驗。而在活動中看見孩子間的互動，聽見家長們的分享，也是另一種交流與收穫。

教育局長張明文表示，特教生家庭日公益活動是整合社會企業資源，全國首創融入適應體育的親子體驗活動。此外，新北教育以具體行動支持特教學生，包括近4年增加特教班108班、特教老師232位，增班、增師全國第一，並持續增加服務的量能。