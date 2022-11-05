澎湃新聞報導，上海第五屆進博會5日虹橋國際經濟論壇「金融支持產業鏈供應鏈穩定」分論壇上，中國人民銀行副行長宣昌能表示，近年來保護主義、地緣政治衝突和新冠疫情等持續衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂全球經濟秩序，拖累經濟增長，加劇通膨壓力。大陸央行採取多方面措施，全力保障產業鏈供應鏈安全穩定。

具體來說，宣昌能表示，一是持續推進完善供應鏈金融發展，鼓勵金融機構加大供應鏈票據貼現，加強供應鏈票據平台、中徵應收帳款融資服務平台等供應鏈金融基礎設施的建設和推廣，提升中小微企業融資的可能性和便利性。截至今年8月底，中徵應收帳款融資服務平台累計支持中小微企業融資13.3兆元（人民幣，下同）。

二是通過結構性貨幣政策工具，強化對重點領域薄弱環節和受疫情影響行業的支持。大陸央行引導金融機構增加製造業中長期貸款，截至9月底，製造業中長期貸款餘額8.8兆元，同比增長30.8％。

三是常態化開展多層次融資對接，提高融資效率。宣昌能表示，大陸央行指導人民銀行分支機搆和金融機構開展多種形式的融資對接活動，發揮好行業主管部門的資訊優勢，通過線下主動走訪行業主管部門推送等暢通銀企對接管道。截至2022年7月末，大陸全國共建立包含72.6萬家受疫情影響行業企業和供應鏈核心企業的名錄庫，累計發放貸款10.6兆元。

四是發揮好匯率的自動穩定器功能，提升企業應對匯率風險的能力。

「今年以來人民幣匯率預期整體平穩，雙向浮動彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器的功能。人民銀行和外匯局引導企業和金融機構堅持風險中性理念，加強預期管理，提升避險能力。今年以來，企業套保比例提升至26％，匯率避險首辦戶超過2.9萬家。」宣昌能表示。

在穩步提升人民幣國際化水準，加強對跨境產業鏈供應鏈的支持保障方面，宣昌能表示，大陸央行不斷優化跨境人民幣業務政策，擴大與一帶一路沿線國家等重點經濟體貿易投資活動中的人民幣使用，推動大宗商品貿易人民幣計價結算，積極建設和推廣人民幣跨境支付系統設施，上半年中國跨境人民幣收付金額合計20.3兆元，同比增長16％。

宣昌能表示，下一步央行要繼續加大金融支持力度，維護產業鏈供應鏈穩定，堅持穩健的貨幣政策靈活適度，為產業鏈供應鏈穩定營造適宜的貨幣環境。繼續規範發展供應鏈金融服務，提升對重點領域的全產業鏈金融服務水準；持續完善人民幣跨境使用相關政策制度和基礎設施，夯實人民幣在貿易投資等實體經濟領域的使用基礎。