新北市萬里區漁會今舉行漁民節活動，吸引數百位漁民參與，頒發獎項給全國模範漁民、模範漁民及漁業生產績優漁船。（新北市漁業處提供）

為了表彰漁民付出、年度漁業生產績優漁船，新北市萬里區漁會今舉行漁民節活動，吸引數百位漁民參與，頒發獎項給全國模範漁民、模範漁民及漁業生產績優漁船，其中獲得全國模範漁民的唐維駿是返鄉青年，不僅經營家中漁業技術，也親手籌建新船「上漁68號」，捕撈漁獲成績斐然，獲得各界肯定。

農業局長李玟今出席萬里區漁會的漁民節活動，表揚1名全國模範漁民、26名區模範漁民及30名漁業生產績優漁船，感謝漁民辛勞的打拚，期待帶動漁業榮景，33歲唐維駿也在典禮獲頒全國模範漁民，他不僅返鄉傳承家中漁業，學習經營娛樂漁業海釣船、棒受網漁船，也積極參與行政院農委會水產試驗所的漁獲研究，在漁船安裝作業資訊自動收集系統，協助各項水文研究。

另外，唐維駿籌建的「上漁68號」也因捕撈漁獲量成績斐然，同時獲得漁業生產績優漁船。同樣獲得漁業生產績優漁的漁民林清健，從事鎖管棒受網漁業已有60年，因為有豐富的海上經驗，他勇於開發新漁場，最遠曾到南海海域作業，將漁場資訊分享給漁船主，近年更積極傳承捕撈技術和經驗給後輩，為年輕漁民的導師。

李玟表示，市府感謝漁民的付出，萬里區是新北特產「萬里蟹」的生產地，每年9月至12月是萬里蟹的盛產期，市府除了積極宣傳，幫助漁民銷售，也與漁會合作，推動漁港轉型、改善漁港設施，提供良好的漁作環境，盼民眾用行動支持優秀漁民。