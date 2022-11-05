台中市長盧秀燕5日上午著棒球服出席她與爭取連任的市議員吳瓊華烏日聯合競選總部成立大會。（盧秀燕競總提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕5日上午著棒球服出席她與爭取連任的市議員吳瓊華烏日聯合競選總部成立大會。（盧秀燕競總提供／馮惠宜台中傳真）

2022中職台灣大賽5日開打，爭取連任的台中市長盧秀燕5日特別著中信兄弟球衣跑選務行程，她也透露，她和張善政已經打賭，若輸的人要打扮成對方替對方拉票，「但是我不會輸」。

盧秀燕上午到烏日區出席同樣爭取連任的台中市議員吳瓊華競選總部成立大會，和過去不一樣，她特別穿著一身黃澄澄的中信兄弟球服登場，她也說，職棒總冠軍從今天（5日）開打，今年是台中的中信兄弟對上桃園的樂天桃猿，她私心相信中信兄弟一定能夠再度封王，蟬聯總冠軍。

盧秀燕還說，但桃園市長侯選人張善政似乎不這麼認為，他覺得一定是樂天桃猿會奪冠，因而兩人打賭，若輸的人要打扮成對方替對方拉票。她也強調「但是我不會輸」，所以她要請張善政院長好好思考，如何打扮，替她拉票。

盧秀燕一上台除先為參加職棒總冠軍的中信兄弟加油，也帶著全場上千名支持者連喊三聲「中信兄弟，總冠軍！」她說，自己是中信兄弟的球迷，也是台中市長，去年中信兄弟總冠軍，市政府協助舉辦封街遊行，今年希望中信兄弟連霸，所以她穿中信兄弟的球衣跑行程，集氣加油！

另，盧秀燕也不忘細數自己婦幼政策，包括她上任後全台中29區的公托從5座提升到有28座公托已經開幕啟用，更邁向35座公托目標前進

，還有大小朋友都很喜歡的親子館，她上任從4座到現在已經有12座開幕營運，在她的努力下，台中市的親子館、公托公幼倍增計畫，不只倍增，有的5倍、甚至是6倍增，孩子們得到更好的養育環境。