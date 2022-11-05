不畏蘋果iPhone 14砍單傳聞不斷，光學鏡頭廠大立光（3008）10月合併營收以52.13億元，連續二個月站上50億元關卡，並寫下2020年11月以來、共計23個月的新高，在旺季效應延燒下，大立光10月已兌現董事長林恩平在法說會中提及「10月、11月訂單能見度和9月差不多」的半數承諾，至於11月的展望，目前也仍維持不變。

大立光5日照例公布營收，拜旺季之賜，10月營收達52.13億元，較上月的51.03億元，月增2.15％，亦較去年同期的41.99億元年增24.15％，另累計前10月合併營收384.98億元，則較去年同期的381.09億元年增1.02％，順利終結連續19個月累計營收呈年減的頹勢。

大立光指出，10月的產品組合中，以10M（百萬畫素）以上產品占比最高達50％～60％，其次是其他產品約占30％～40％、20M以上產品占10％～20％，8M產品則僅占不到一成。

展望第四季，則仍維持林恩平在法說會中的看法，「10月、11月訂單能見度跟9月差不多，產品組合也與第三季差異不大」，其中微幅的差異，來自於客戶依照不同機種的銷量所做的訂單微調。