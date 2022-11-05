臉蛋甜美有氣質的祈錦鈅因撞臉韓團成員周子瑜，加上G罩杯的好身材，讓她被外界封為「G級子瑜」。今年2月她莫名捲入謝和弦夫妻風波，事隔多月後，祈錦鈅一度承認有走得近的對象，近日她更曬出到墾丁度假美照，可見她小丁上身，一轉身美臀形狀全露，引來網友朝聖。

祈錦鈅在IG擁有52萬名粉絲，今年初她被謝莉婭點名和她老公謝和弦搞曖昧，更曬出對話截圖佐證，讓祈錦鈅無辜喊冤，謝和弦夫妻婚姻也一度亮紅燈，最後在祈錦鈅放棄爭執，和謝和弦夫妻和好下，事情就此落幕。

祈錦鈅臉蛋甜美又有好身材。（圖／中時資料照片）

最近，祈錦鈅分享到墾丁民宿度假的照片，頗有感觸地說分享一個怪故事，「有一個男生總跟他的傻女友說，都是別人黏他的，都是別人找他的，他也很困擾。殊不知這位小王子在外面都說：『我跟她有很多問題』、『她很沒有安全感我們一直吵架太累了』、『我們已經分開了只是她還沒搬走』，等等的如此告訴他其他的對象，並一直清高的說別人。」

但最終該男甩了外面傻傻反省、以為自己做錯的女生，找回前女友，讓最後祈錦鈅說：「我們普通正常有良知跟格調的人，什麼事都要先在自身找原因，不要總是苟求他人。鞋子髒了，是因為你走的路不乾淨。像我就不一樣了，我不穿鞋」，網友回應：「我知道有一個男的表裡不一，都在亂講」、「漂亮」、「超級美」、「翹臀好吸睛」。