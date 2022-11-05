台灣民眾黨主席柯文哲5日上午出席基隆市議員候選人競選總部開幕時表示，這次九合一選舉不僅是民眾黨首次參與地方選舉，也是首次進軍基隆插旗，相對藍綠兩黨，民眾黨基層的組織仍顯薄弱，唯有一步一腳印，爭取基隆市民的支持。

談到民眾黨在基隆市的選情，柯文哲表示，民眾黨一區僅提名1人，也是民眾黨首次插旗基隆，他坦誠，民眾黨在基隆的組織明顯薄弱，僅能靠一步一腳印，爭取民眾支持。

民眾黨立委邱臣遠表示，這次九合一選舉民眾黨提名5位候選人，當然希望能夠5位全上，最少也希望能夠組織黨團。邱臣遠指出，民眾黨已在基隆經營2年有餘，也獲得地方認同；市長選舉藍綠雙方競爭激烈，各方都在爭取第三勢力的支持，他認為民眾黨扮演著關鍵的力量，也希望市民能支持民眾黨提名的議員候選人。

柯文哲認為5日晚間將進行的台北市長候選人辯論，若要比對市政的嫺熟，一定是黃珊珊勝出，畢竟她當過超過20年的台北市議員，也當了3年的副市長。

但他話鋒一轉指出，正常情況下這場應該是多元的政見辯論，但其他兩名候選人肯定不會在市政問題上著墨，因為他們絕對比不上黃珊珊。他認為，台灣選舉鮮少在認真討論政見，大多是口水戰，每天罵來罵去，沒辦法。

談到高虹安在新竹市選情時，柯文哲認為，選舉本來就會有正常的攻防，但他認為民進黨針對高虹安的攻擊已經太過分了，一個議題攻擊不成就換一個，層出不窮，都不會覺得不好意思，他認為這樣的選風太惡劣了。