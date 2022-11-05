高雄市12日將舉辦公辦政見發表會，但高雄市長陳其邁遭質疑，提問的人「4分之1都是邁的人」，陳其邁5日上午回應，選委會是獨立機關，尊重選委會的安排，高雄市長候選人柯志恩中午回嗆，我們本來就認為選務機關是應該獨立的機關，問題是提問的名單有這麼多是跟你有關係的人，這樣還是獨立的機關嗎？應該要先解決這個問題吧？

高雄市選委會提出的28位提問人名單內，包含了陳菊市府官員以及多位陳其邁後援會會長，遭到外界質疑都是邁的人。陳其邁回應選委會是獨立機關，表示尊重。

柯志恩表示，選務工作就應該是公平公開的原則，我們要問的是，他們所提出來的提問者，為什麼有這麼多位是具有不同的政黨色彩，特別是陳其邁的執行長，還有很多後援會會長，為什麼在提問者當中會出現這樣背景的名單。選務工作應該是獨立透明的，應該剃除任何具有政黨意識的人，才能呈現公平的名單。

對於陳其邁的回應，柯志恩也回嗆，我們本來就認為選務機關是應該獨立的機關，問題是提問的名單有這麼多是跟你有關係的人，這樣還是獨立的機關嗎？應該要先解決這個問題吧？

柯志恩也表示，雖然提問名單有爭議，但仍會參加辯論會，對於他們提出的問題都會做出回應，這是一個身為候選人該有的態度。

而前高雄市長韓國瑜預計下周來高雄，柯志恩表示，形式都還在討論當中，畢竟還有很多廟口開講和聚會活動，所以都在規畫當中；韓市長也是我們輔導團副團長，在全省做輔選，作為一個抬轎者的角色，會帶來一些群眾與網路的聲量，我想這是國民黨請他做副團長最主要的原因。