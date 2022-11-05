大陸《證券時報》新聞網5日報導，據大陸證監會網站消息，中國證監會副主席方星海在第五屆虹橋國際經濟論壇「中國資本市場高品質對外開放」分論壇致詞表示，將不斷完善相關制度安排，進一步便利境內外投資者跨境投資，更好支持企業跨境融資發展；引入更多各類境外機構投資者。

方星海稱，健全GDR、CDR發行等市場互聯互通機制，推動企業境外上市制度改革落地實施，支持各類企業依法依規赴境外上市。

加強大陸與香港資本市場務實合作，擴大滬深港通股票標的，將更多A股上市公司納入，支持香港推出人民幣股票交易櫃檯，支援和協同港方在香港推出國債期貨，實現兩地優勢互補、協同發展。

方星海表示，近些年中國機構投資者隊伍發展較快，投資者結構逐步優化，專業機構投資者力量持續壯大。

方星海指，從結構上看，今年以來配置型、長線資金保持淨流入，這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。大陸證監會將堅定不移引入更多各類境外機構投資者，促進中國資本市場機構投資者隊伍的發展。

「今年前10個月，滬深兩市有289家企業IPO上市，一批技術領先、市場認可的科技創新企業登錄資本市場，也為境內外投資者提供了更為豐富多元的投資機會。」他表示，證監會將堅持市場化、法治化、國際化方向，全面深化改革，健全資本市場功能，更好服務高品質發展，不斷增強境內外投資者的信心。