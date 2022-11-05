食藥署前晚突宣布通過高端疫苗保護力審查，但因審查細節與成員未公開，審查結果再遭質疑。國民黨副發言人楊智伃今批，連中共總書記習近平延任時都對外直播，食藥署審高端有效性竟不敢直播，民進黨政府何來民主自由與透明公開？

國民黨副發言人郭音蘭表示，國民黨支持國產疫苗，但反對黑箱式揠苗助長，要求食藥署公開14位專家學者名單，讓外界看是炒股還是疫苗專家；也要求公開高端繳交疫苗保護效益數據與此次審查會討論過程等相關資訊，以昭公信。

郭音蘭批評，國產疫苗朝野都支持，但必須通過科學驗證說明民眾，如今民進黨不斷以違反科學、黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，官商勾結的民進黨政府才是真正在打擊國產疫苗。

食藥署前天開專家會議，以舉手表決通過高端保護力證明。國民黨今開記者會批評，食藥署讓「專業判斷淪為開班會」，更質疑民進黨政府反對公開與會學者專家姓名，會議也沒有開直播，只說之後會公布會議紀錄，會議記錄要如何查證？

郭音蘭表示，專家學者若願意為高端背書，就應敢做敢當公開姓名，但一年前食藥署通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA）時，不敢公布背書的學者專家；如今一年後審查高端疫苗的保護力證明，還是不敢公布審查名單，赤裸裸黑箱。

郭音蘭質疑，民進黨政府堅持高端疫苗有保護力，那為何無法獲國際認可？若高端疫苗真是「台灣之光」，審查過程不是應敲鑼打鼓公諸於世？高端保護力審查通過，到底是誰「授意」、還是誰「受益」？難道高端的保護力是在保護民進黨？

郭音蘭說，如今100萬相信政府相信黨而施打高端疫苗的民眾，等於在當高端的白老鼠，因遲無法等到高端三期臨床試驗通過報告與國際認證，須補打其他疫苗，變成獨步全球的「七劑戰士」，但又有任何實驗證明打7劑新冠疫苗不會有問題？

楊智伃質疑，相較於美國食品藥物管理局（FDA）在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開審查會都偷偷摸摸，難道是在開班會？中共總書記習近平延任都對外直播，食藥署審高端有效性竟不敢直播，民進黨政府何來民主自由與透明公開？

楊智伃批評，衛福部已成搶救民進黨台北市長候選人陳時中選情大作戰競選總部，日前衛福部官員夜奔陳競總密會，說只是敘舊，但趕在今天陳電視辯論前，前天高端有效性審查就過關，其中細思極恐，當天恐是去喬高端，為陳選情止血？

郭音蘭也質疑，8年前高喊反黑箱的那群人現在在哪？難道就像當時太陽花學運領袖林飛帆一樣，搖身一變成領9萬的民進黨副秘書長後，就淪為黨的鷹犬，變成支持黑箱，沒勇氣衝立法院、衝總統府？