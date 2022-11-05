林奕嵐在劇中表現令人印象深刻。（Netflix提供）

林奕嵐（左起）在劇中遭陳以文權力性侵。（Netflix提供）

林奕嵐（左起）向丁寧坦承遭性侵，惹人鼻酸。（Netflix提供）

Netflix播出的華語懸疑影集《她和她的她》，討論度極高，其中最讓人驚艷的就是飾演女主角「林晨曦」學生時期的林奕嵐。這是林奕嵐第一次嘗試戲劇的演出，就拿到這麼吃重的角色，在演出時還未滿19歲的她，對於要去理解情緒很重的戲份有很高的難度，她在網路上找了很多相關的訪問影片參考，試著去感受那些相同遭遇的女生心態。

林奕嵐回想這場性侵戲時坦言，一開始走位還沒有太大的情緒起伏，但在第一次試戲時，還是被陳以文嚇哭，因為感受實在太真實，「想抗拒的感覺是會本能地出現，而且在初次見到陳以文大哥時，因為不熟識，就完全進入了對老師很敬畏的狀態。」

雖然事前做足了功課與心理準備，拍到被老師侵犯的這場戲時，依舊會被他的氣場與真實感嚇到崩潰大哭，後來經過導演的開導與安撫，慢慢能夠克服在心理上的恐懼與障礙而進入狀況。

另有場林晨曦要跟媽媽坦承被性侵的戲，惹哭不少網友，林奕嵐說進入角色之後，那種痛苦的感覺馬上出現，會不自覺回想當時的經過，在戲中親身體驗過才能深切地感覺到，受過這樣傷痛的女孩們，有多麼的難受與悲觀。

最讓網友驚訝的就是大、小林晨曦的相似度非常高，其實林奕嵐常被親友說長得像許瑋甯，這次能跟女神合作感到非常的開心。她現在正專心投入《X！又是星期一》影集的拍攝，希望能有更好的表現帶給大家。