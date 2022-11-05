行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧純經營的二三設計公司，爆發承接桃園市總圖互動多媒體標案的貪瀆疑案，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清批評「這是場涉嫌利用政府採購法漏洞、官商勾結、利益輸送的經典範例！」他認為，蘇貞昌若還想保有政治清譽、安全下庄，應要求蘇巧純正式公開合約內容，並對外承諾只要還在閣揆任內，就不會讓其家庭成員參與政府標案及其所關連的下游廠商轉承包的商業合作行為，以示清白。

鄭寶清指出，這個涉及2495萬元的標案無須上網、不用公告的「借牌投標」案件，原本應該是獨立標案，卻跟負責總圖建築物本體營造工程綁在ㄧ起，成為春原營造的附屬工程，再利用限制性招標的轉包巧門給了協力廠商「全台數位系統公司」，由蘇巧純的二三設計與此民間廠商簽約轉承包，正好規避了主要工程轉包的違法爭議，同時也讓蘇貞昌承諾家族「不參與政府標案」的政治道德問題獲得各說各話的解套空間。

鄭寶清說，假始這種曖昧政商關係、極其不道德且涉及門神或借牌投標的利益輸送政府標案，能閃過政府採購法的限制規範，又躲過利益迴避的法律旋轉門機制，可以大行其道、橫行無阻，那政府採購法又有何用處？豈不是大大地打臉蔡英文總統日前宣示要終結「黑金政治」的說法？難道就如蘇貞昌院長所言「我們沒有參與任何政府標案」的諉過卸責之詞，就能閃避的了法律制裁與政治道德責任的非難？

鄭寶清表示，這個互動多媒體標案是重新追加預算的限制性招標案子，協力廠商全台數位公司只是掛名，蘇巧純的二三設計就是實際出席多次會議的「違法借牌」轉承包公司，關鍵問題就在全台數位與二三設計公司的合約內容，按照正常商業慣例，如果是借牌的簽約金額勢必超過總經費5成以上，甚至7、8成比比皆是。而如果只是「過水門神」就會是像中介商一樣，只拿3成以下佣金，這是從合約內容就可查明的轉承包標案，檢調機關為保全證據是否應該立即介入調查、蒐證、約談相關人士與合約賬冊資料？抑或者這是涉及上級長官閣揆家庭的案子，就只能「官官相護」以免遭受波及官位不保而選擇性執法。

鄭寶清認為，縱使這是沒有違反採購法的下游廠商標案，但的確已造成政府形象嚴重受損的利益輸送政治道德瑕疵，難道蘇貞昌還能厚顏無恥在國會殿堂「大小聲」回應質詢此事的立委？難道蘇貞昌以為這個明顯政治圖利的官商曖昧關係弊端就不會讓民眾質疑，「綠能，你不能」的民進黨政府貪腐問題？蘇貞昌如果還想保有政治清譽安全下庄，是否可以要求蘇巧純正式公開合約內容，並對外承諾保證只要還在閣揆任內就不會讓其家庭成員參與政府標案及其所關連的下游廠商轉承包的商業合作行為，以示清白且無道德瑕疵問題存在？否則中央與地方政府官員大家都有樣學樣、上行下效，台灣的政府採購與公共工程標案豈不天下大亂，上下其手永無寧日。