台中市率全國之先打造專屬兒童的運動中心，也是市長盧秀燕上任後重要的政策之一，4日啟用台中市第2座專屬兒童的兒運中心「北屯東峰兒童運動中心」，市府運動局長李昱叡表示，台中市積極推展全民運動，為培養兒童運動興趣，更全國首創「國民暨兒童運動中心」，同時積極盤點閒置空間，打造專屬兒童的運動中心，鼓勵市民與兒童參與運動。

李局長表示，自盧市長上任後已成功啟用5座國民暨兒童運動中心，今年也有4座正式動工；在專屬兒童的運動中心方面，台中市首座「沙鹿兒童運動中心」自啟用後深獲好評；而北屯區人口成長快速、兒童逾3萬人，除已規劃將兒童運動融入興建中的北屯國民暨兒童運動中心，也活化東峰市場2樓現有空間打造專屬兒運中心，提供在地居民優質完善的運動空間。

李局長進一步指出，許多國運中心皆為成人設計建造，為了兼顧兒童需求，市府特別推動兒童運動設施與課程讓小朋友參與，運動中心、設施、場地、課程、師資都為小朋友量身打造，讓全家人都愛運動，養成規律運動的習慣、強健體魄。

李局長提到，北屯東峰兒童運動中心營造兒童運動環境，現場設置運動彈性地坪、安全軟墊包覆、親子廁所及中心最大特色兒童攀岩牆，並購置兒童足球門、繩梯、直排輪、滑步車、匹克球、大型積木、護具、訓練靶等設備，結合營運團體專業及創意，推廣兒童運動提升孩童體適能，打造讓孩子運動及親子同樂的好地方。

運動局表示，東峰兒運試營運期間，有家長及小朋友入場體驗，家長們提到，小朋友平時都在家，很少出門接觸其他小朋友，藉由團體課程能讓孩子和同儕一同玩樂，場館裡不僅有小孩的課程還有家長的課程，可以增進親子情感，室內場地也不用擔心戶外運動容易受到天候影響。

李局長指出，近年來台中積極推動兒童運動發展，朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心已聘請專業兒童運動教練開設兒童運動課程並將孩童專屬空間納入，今年已開工的清水、豐原、北屯及太平等4座國民暨兒童運動中心及將開工的烏日全民運動館，也納入兒童運動空間規劃。

另外，除大型運動中心，市府更盤點既有空間改造，提供兒童更多優質運動環境與設施，其中沙鹿兒童運動中心已於今年4月8日啟用、北屯東峰也於11月4日啟用、西屯西大墩兒童運動中心也已規劃為兒童專屬運動空間，讓孩子在成長過程中參與運動、促進健康、培養運動人才。