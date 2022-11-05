有些人看上去溫柔又和藹可親，但卻沒有敢輕易招惹，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女，在朋友圈中人緣很好，她們雖然脾氣溫和，總是一副好好小姐的模樣，卻沒有人會因此刻意打壓欺負，尤其第一名是天生的公主命，被所有人溫柔對待。

▍TOP3：生肖兔

生肖屬兔的女生個性溫柔可人，每天笑口常開，讓人難以抗拒。不過就算兔子再怎樣溫柔，也很少人敢惹她們不開心，因為她們聰明伶俐且個性圓滑，雖然脾氣溫柔，但很有主見，能力也十分強悍，不會輕易上當受騙，也不會白白被人欺負而不懂反擊。

▍TOP2：生肖蛇

生肖屬蛇的女生個性相當溫柔，不過就算她們脾氣再好，也沒有人敢輕易招惹，因為天生外熱內冷的她們，內心比較鐵石心腸，雖然為人圓滑，但不愛強出頭，也懂得隱忍，一旦有人越線，她們不怯戰也絕非省油的燈。

▍TOP1：生肖豬

生肖屬豬的女生知足常樂，每天笑臉迎人，春風得意的模樣讓身邊的人也覺得如沐春風。再者，天生是公主命的屬豬女，就算平時再溫柔，也沒有人敢輕易招惹，她們這一生在充滿愛的環境中度過，結婚前總被父母捧在手掌心疼愛，結婚後更是備受老公寵愛，被所有人溫柔對待。