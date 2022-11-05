為推廣港都最具代表性的美食，觀光局特別舉辦高雄日嚐366美食活動，以13種主題邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，共收到近2萬道高雄美食菜餚，當中不乏有許多隱身巷弄的美食名單。經過「民眾提名推薦」、「肚肚dudoo餐飲系統」提供熱門餐點數據、「GOOGLE關鍵字」及「網路評價」等大數據交叉比對，最終精選出足以代表高雄味的365道好菜。觀光局更加碼邀請10位在地知名美食部落客，舉辦「美食部落客真心推薦餐盤」IG抽獎活動，民眾只要品嘗美食部落客推薦的美食，依照遊戲規則，在IG上公開發布自己與美食的照片，就有機會免費入住「高雄H2O水京棧國際酒店」及大啖饗食天堂等美食！
觀光局長周玲妏表示，品嚐在地美食是旅行的絕佳動力。近年民眾出遊，各地的美食店家，絕對是網路熱搜關鍵字，旅程中沒有安排好好吃一頓，就好像沒有閃亮的記憶點一樣，這次日嚐366美食活動，邀請全國吃貨們來共襄盛舉，透過「民眾提名推薦」等四大類大數據資料分析，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦的美食，選出365道高雄好味，當然還有很多高雄美食等旅客來發掘，把最後一味留給旅客自己選擇，成就高雄日嚐366好味。觀光局此次更邀請10位在地知名美食部落客，貢獻珍藏口袋名單，透過圖文並茂的美食介紹，讓人食指大動，拍美照分享親朋好友外，還能參加IG活動抽大獎。
觀光局指出，高雄日嚐366活動首波公布，由10位美食部落客推薦的在地美食餐盤共50道，從在地小食、懷舊古早味、特色甜點、高端料理及異國料理等應有盡有。FB粉專有15萬粉絲追蹤的高雄美食部落客「捲捲&土豆拿鐵」為海鮮老饕們推薦人氣海味熱炒、今年也獲得米其林入選肯定的海鮮餐廳-蟳之屋的「鹽酥蟳」; FB同樣有15萬粉絲數的「跟著尼力吃喝玩樂」則大推日韓料理-東京純豆腐Tokyo Sundubu「彩健美純豆腐」；有14萬人氣的「跟著左豪吃不胖」推薦旗山地區的奇山石窯佳餚「麵包雞」，由麵包包裹著一整隻全雞，香噴噴的迷迭香雞肉，融合充滿肉汁香氣的麵包，讓人一吃上癮；同樣有14萬粉絲數的「吃心絕對」這次必推六龜區的客家特色料理-山之戀風味餐廳的「紅燒梅子雞」，酸甜口味是一絕，梅子也是當地特產，來到六龜千萬別忘了品嘗梅子料理; 痞客邦及愛食記的美食部落客「壽司羊」則推薦了今年榮獲米其林入選的Marc L³餐廳的甜點「富麗米」，由白米處理成帶有點黏稠的漿感，黑糖塊跟葵瓜子轉換口感變化，香草香及黑糖香豐富了舌尖味蕾。
除此之外，來自日本的Youtuber「我是Mana」定居高雄後，特別喜愛在地的早餐，推薦人氣老店興隆居的「燒餅油條」組合，加上蔥蛋及酸菜是老饕的正宗吃法！「Nash，神之領域」推薦在地小食-江糊的「麵線糊」，是一碗讓你可以安心食用，沒有多餘調味的限量大骨麵線糊; 還有「姐妹淘甜美食光」推薦了煎並煎的「辣白菜燒肉黃瓜煎餅果子」，以天津傳統煎餅果子改良成台灣人口味，綠豆粉研磨麵糊加上甜麵醬，成為厚薄適中的脆餅！ 另外愛食記的美食部落客「美食好芃友」則不藏私推薦已有64年歷史的黑乾溫州餛飩大王的「餛飩牛肉湯」，這是內行人才知道，口耳相傳的秘密餐點；最後美食說書客「俺是老終吃很胖」誠心推薦超級低調但深受老饕們推薦的烤鴨小店－百仕炭火脆皮烤鴨店的「脆皮烤鴨」。
高雄日嚐366「美食部落客真心推薦餐盤」IG抽獎活動，即日起至11月18日止，民眾可品嚐任一道部落客推薦餐盤菜色，拍照上傳個人IG公開貼文並在貼文中列出「店家名稱＋菜品名」並「@官網中的一位美食部落客、#高雄日嚐366美食餐盤大集合」並tag一位好友，即可獲得抽獎資格。詳細活動辦法可到高雄日嚐366官網查詢（https://www.khh366.info/），就有機會獲得高雄H2O水京棧國際酒店雙人房住宿券、饗食天堂餐券等共價值25,000元的多重好禮。
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