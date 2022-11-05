為推廣港都最具代表性的美食，觀光局特別舉辦高雄日嚐366美食活動，以13種主題邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，共收到近2萬道高雄美食菜餚，當中不乏有許多隱身巷弄的美食名單。經過「民眾提名推薦」、「肚肚dudoo餐飲系統」提供熱門餐點數據、「GOOGLE關鍵字」及「網路評價」等大數據交叉比對，最終精選出足以代表高雄味的365道好菜。觀光局更加碼邀請10位在地知名美食部落客，舉辦「美食部落客真心推薦餐盤」IG抽獎活動，民眾只要品嘗美食部落客推薦的美食，依照遊戲規則，在IG上公開發布自己與美食的照片，就有機會免費入住「高雄H2O水京棧國際酒店」及大啖饗食天堂等美食！

日籍YouTuber-我是Mana推薦老江紅茶牛奶的火腿蛋吐司(高雄市觀光局提供)

觀光局長周玲妏表示，品嚐在地美食是旅行的絕佳動力。近年民眾出遊，各地的美食店家，絕對是網路熱搜關鍵字，旅程中沒有安排好好吃一頓，就好像沒有閃亮的記憶點一樣，這次日嚐366美食活動，邀請全國吃貨們來共襄盛舉，透過「民眾提名推薦」等四大類大數據資料分析，再結合36位「跨界名人」及「美食專家」專業推薦的美食，選出365道高雄好味，當然還有很多高雄美食等旅客來發掘，把最後一味留給旅客自己選擇，成就高雄日嚐366好味。觀光局此次更邀請10位在地知名美食部落客，貢獻珍藏口袋名單，透過圖文並茂的美食介紹，讓人食指大動，拍美照分享親朋好友外，還能參加IG活動抽大獎。

高雄美食部落客姐妹淘甜美時光推薦煎並煎的辣白菜燒肉黃瓜煎餅果子是超人氣脆餅(高雄市觀光局提供)

觀光局指出，高雄日嚐366活動首波公布，由10位美食部落客推薦的在地美食餐盤共50道，從在地小食、懷舊古早味、特色甜點、高端料理及異國料理等應有盡有。FB粉專有15萬粉絲追蹤的高雄美食部落客「捲捲&土豆拿鐵」為海鮮老饕們推薦人氣海味熱炒、今年也獲得米其林入選肯定的海鮮餐廳-蟳之屋的「鹽酥蟳」; FB同樣有15萬粉絲數的「跟著尼力吃喝玩樂」則大推日韓料理-東京純豆腐Tokyo Sundubu「彩健美純豆腐」；有14萬人氣的「跟著左豪吃不胖」推薦旗山地區的奇山石窯佳餚「麵包雞」，由麵包包裹著一整隻全雞，香噴噴的迷迭香雞肉，融合充滿肉汁香氣的麵包，讓人一吃上癮；同樣有14萬粉絲數的「吃心絕對」這次必推六龜區的客家特色料理-山之戀風味餐廳的「紅燒梅子雞」，酸甜口味是一絕，梅子也是當地特產，來到六龜千萬別忘了品嘗梅子料理; 痞客邦及愛食記的美食部落客「壽司羊」則推薦了今年榮獲米其林入選的Marc L³餐廳的甜點「富麗米」，由白米處理成帶有點黏稠的漿感，黑糖塊跟葵瓜子轉換口感變化，香草香及黑糖香豐富了舌尖味蕾。

美食好芃友推薦老店黑乾餛飩大王的餛飩牛肉湯(高雄市觀光局提供)

除此之外，來自日本的Youtuber「我是Mana」定居高雄後，特別喜愛在地的早餐，推薦人氣老店興隆居的「燒餅油條」組合，加上蔥蛋及酸菜是老饕的正宗吃法！「Nash，神之領域」推薦在地小食-江糊的「麵線糊」，是一碗讓你可以安心食用，沒有多餘調味的限量大骨麵線糊; 還有「姐妹淘甜美食光」推薦了煎並煎的「辣白菜燒肉黃瓜煎餅果子」，以天津傳統煎餅果子改良成台灣人口味，綠豆粉研磨麵糊加上甜麵醬，成為厚薄適中的脆餅！ 另外愛食記的美食部落客「美食好芃友」則不藏私推薦已有64年歷史的黑乾溫州餛飩大王的「餛飩牛肉湯」，這是內行人才知道，口耳相傳的秘密餐點；最後美食說書客「俺是老終吃很胖」誠心推薦超級低調但深受老饕們推薦的烤鴨小店－百仕炭火脆皮烤鴨店的「脆皮烤鴨」。

高雄日嚐366「美食部落客真心推薦餐盤」IG抽獎活動，即日起至11月18日止，民眾可品嚐任一道部落客推薦餐盤菜色，拍照上傳個人IG公開貼文並在貼文中列出「店家名稱＋菜品名」並「@官網中的一位美食部落客、#高雄日嚐366美食餐盤大集合」並tag一位好友，即可獲得抽獎資格。詳細活動辦法可到高雄日嚐366官網查詢（https://www.khh366.info/），就有機會獲得高雄H2O水京棧國際酒店雙人房住宿券、饗食天堂餐券等共價值25,000元的多重好禮。