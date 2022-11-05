北市三腳督唯一場辯論將在今下午2時登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊以一襲白色套裝出席，象徵白色力量崛起，會前受訪時笑稱，自己大概準備幾天，平常對市政也滿熟悉的，沒有特別緊張的感覺，跟平常去議會差不多。

黃珊珊表示，辯論會著重在市政問題，因為對台北市民來說，大家關心的還是城市未來的計畫，以及現在問題怎麼解決。而一襲白色套裝是否象徵白色力量，黃珊珊表示，自己的競選主視覺就是白色，也是這次參選主要的訴求。

問起是否有帶幸運物，黃珊珊則笑稱，平常在路上很多民眾都會給我小東西，這兩天也很多民眾寄信、寄簡訊，自己都收到了，謝謝大家的關心，所有朋友送的東西都是幸運物，不過此次辯論皆未帶著幸運物，黃珊珊表示以平常心看待。

另黃珊珊也感性的向加油團致謝，表示尤其是要向這三年來，自己在台北市擔任副市長時一起防疫的相關夥伴，沒有這些防疫的同仁第一線的努力，今天大家都沒有機會站在這裡，也沒有機會進行辯論活動，所以要向防疫同仁說謝謝。

第二個則是要感謝台北市8萬人的市府團隊，他們讓台北市在疫情期間正常運作，而且沒有影響到市民的日常生活，第三個則要感謝所有支持黃珊珊的朋友，「都收到大家的熱情，為了你們我們一定會努力。」