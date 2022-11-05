民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔離後仍在自主健康管理階段，今（5日）仍由妻子廖婉如代打參加市議員張志豪競總成立大會。（林佳龍競辦提供）

民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔離後仍在自主健康管理階段，今（5日）仍由妻子廖婉如代打參加議員候選人山田摩衣競總成立大會。（林佳龍競辦提供）

九合一選舉倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍確診解隔離後仍在自主健康管理階段，今（5日）仍由妻子廖婉如代表，連趕市議員陳啟能、張志豪及議員候選人山田摩衣等3場競總成立大會。廖婉如表示，雖然自己是林佳龍的「分身」，但是近日在代班掃街，感受到新北市民很強烈的熱情，那是一種共同打拚的溫暖，盼民進黨議員能揮出全壘打。

廖婉如先前往陳啟能的競選總部成立大會，她表示，丈夫林佳龍長期以來都受到陳啟能總召的幫忙與照顧，這次的參選時間雖然比較短，但是林佳龍一投入選戰，來到新北市座談會就受到陳啟能的協助，號召了許多基層里長共同來與基層座談傾聽民意，她也表達感謝。

廖婉如認為，對手侯市長若志在投入2024年的總統大選，應該要清楚地讓選民知道、思考是要選擇一位在2022年底選戰結束後，只能當半年就將在2023年中就投入總統初選的市長，還是 4 年做好做滿的林佳龍，「應該是非常清楚的選擇」。

隨後趕往中和區為市議員張志豪站台，廖婉如表示，張志豪有民進黨中央發言人的歷練，站在全台灣的視野和角度來看市民的需求，是相當優秀的人才，也期盼大家能夠讓他順利連任。看到張志豪陪恩恩爸到新北地方法院遞狀，覺得具正義感的市議員非常重要。

廖婉如強調，新北市應該是相當具有發展的城市，林佳龍自投入參選以來，以國土規畫的角度盼帶動北北基桃，以新北為領頭羊來帶動一千萬人口的大台北首都圈。她強調，林佳龍是「改革者」，不是只能循規蹈矩的「好好做事」，應該讓升格12年的「新的新北市」能夠真正升級，把城市治理得更好。

來到板橋為議員候選人山田摩衣助選，廖婉如先向台下鄉親致謝，雖然林佳龍這次選舉很辛苦，但無論是剛剛大進場時、或在林佳龍確診期間扮演分身跑攤、掃街、掃市場，市民都給他很大的溫暖、支持、跑出來高喊凍蒜，「新北市民的溫暖讓我感念在心」。

廖婉如也笑說，昨天林佳龍發表競選新歌《新的新北市》，摩衣站在他旁邊唱得很好聽，一問才發現摩衣學過薩克斯風，「這個女孩有國際視野、有才華、長相甜美又溫暖，如果沒進入市議會實在很可惜，一定要讓她進議會！」