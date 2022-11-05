新北市驚爆求職詐騙凌虐案，其中有3名被害者死亡，其中2人疑有慢性病被就近棄屍，而另1人疑墜樓後遭運往南投山區藏屍；對此，法醫高大成懷疑有慢性病的兩人是詐團見死不救，但無外傷，而運往南投藏死的那人可能骨折有外傷，才會大費周張運到山區棄屍，他也強調，該案發生在台灣太離譜了，簡直就像是東南亞柬埔寨落後國家才可能發生的事。

新北警方破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出在中壢有3名被害者死亡並遭棄屍，已在桃園龜山山區查獲2具遺體，另1人疑墜樓後，遭運往南投縣日月潭山區藏屍。

中山醫學大學法醫系主任高大成研判，會分兩處棄屍，可能是桃園那兩個有糖尿病或慢性病，結果病死，詐團又見死不救才出事，由於病死外表可能沒有什麼傷，隨便棄置也不會有人懷疑，另一個是跳樓逃亡死掉，可能有骨折和外傷，隨便棄屍被發現，也容易朝他殺偵辦，而台灣南投山最多，才會選在南投棄屍。

高大成也強調，台灣會發生這種事，真太離譜了，簡直就像是東南亞落後國家才可能發生的事，他也呼籲政府亂世一定要用重典，不能讓這種事再發生。