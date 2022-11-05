台中市潭子區77歲吳姓老翁迷途，警方獲報後馳援，老翁說不出姓名及住址，員警靈機一動，改叫他用寫的，立刻寫出姓名及生日，原來是失蹤人口，於是將他帶回派出所，通知家人前來帶回。

大雅警分局指出，潭北派出所警員周瑋儒日前晚間獲報，潭子區潭富路1段有一位迷失老人，需警方協助。

警方到場了解後，發現吳姓老翁疑有失智情況，無法說出自家住址、名字等資料，周員心想既然說不出來，靈機一動「那寫寫看吧」！於是提供紙筆給老翁，他立刻寫出自己姓名及生日。

經周員查證發現該老翁為失蹤人口，後續查看其身體並無不適後，便帶回派出所通知家屬前來撤尋，家屬對於警方協助表示十分感謝。

潭北派出所副所長林錦鋒提醒民眾，家中如有易走失家人，可向社會局申請愛心手鍊供其配戴，或是在衣服繡上家屬聯繫方式，若不慎走失時，俾利警方在第一時間與家屬取得聯繫，迅速協助返家。