社團法人高雄市社福慈善總會於今日主辦「啟動服務，關懷弱勢，社福慈善散步岡山散佈愛，為愛走動」健走活動，高雄市長陳其邁到場加油打氣，一早8時就有高達5000多位民眾在做完暖身操後，並在一連串高音喇叭聲下於岡山壽天宮浩浩蕩蕩出發，沿著岡山街道進行1個小時的健走活動。

陳其邁致詞時表示，他上任後啟動市府社會共好平台，整合各種協會資源對接，以提供更多弱勢團體友善的照護與協助，他特別向慈善團體不遺餘力推動社會公益，讓高雄更好表達感謝。

陳其邁說，感謝社福慈善總會長期以來對於高雄市弱勢族群的付出，一直支持市府照顧弱勢，讓弱勢夥伴走出來更為這次的健走活動增添善的循環。

活動現場有設置許多愛心攤位並結合在地業者與創意工作者一同於園遊會中共襄盛舉，活絡地方產業，創造地方文創特色，活動另有反毒宣導、趣味闖關遊戲、活力舞蹈、朝氣有節奏的擊鼓表演等，吸引民眾駐足購買，現場十足熱鬧，不少民眾表示像這樣有意義又具教育性的活動可以多多舉辦。

「啟動服務，關懷弱勢，社福慈善總會散步岡山散佈愛，為愛走動」是由高雄市政府社會局與橋頭地檢署指導社團法人高雄市社福慈善總會所舉辦，並於校園以及民間宣導「反毒」、「反賄選」，也邀請身障朋友組團表演，展現自我，為健走活動灌入一股舞動的力量。