首座飛天火車林邊起飛，屏東共融公園再加1。(屏縣府提供)

首座飛天火車林邊起飛，屏東共融公園再加1。(屏縣府提供)

屏東縣政府與台鐵局合作，在林邊火車站前打造林邊共融公園，5日舉行啟用典禮，其中長達30米的「飛天火車」造型遊具特別吸睛，吸引不少大小朋友目光。

屏東縣長潘孟安表示，共融公園除了小朋友遊具外，銀髮族也是服務對象，屏縣府考量孩子成長空間與長輩在地安老的公共設施，希望在「共融公園」融入地方文化、產業特色，也保留原有草地，讓孩童可以在寬廣空間盡情奔跑。

同時加強夜間照明設置，並設有適宜長者操作的體健設施，讓白天到夜晚都能滿足不同年齡層需求。公園全區分為三大區域，分別為飛天火車、蓮霧冒險森林遊戲區及樂齡體健設施等三區，以分齡方式為理念來設計各項器材。

飛天火車除結合林邊火車站為主題來設計出長約30米長的綜合火車遊戲設施，第二節車廂更結合熱氣球及車廂周邊的雲朵造型，象徵衝向天際愛冒險的飛天火車。

而蓮霧冒險森林遊戲區則結合林邊特產水果蓮霧，搭配可愛鮮明的水果造型意象，也結合很受大小朋友歡迎的鞦韆，及能夠登高眺望的小木屋基地，希望在遊玩的過程中透過攀、握、抓、爬等各種動作，讓孩童鍛鍊平衡感、手眼協調及感覺統合等能力。

場域內遊具皆通過SGS兒童遊戲場安全檢驗合格認證標章，屏縣府交通旅遊處表示，林邊共融公園就位於林邊火車站旁，因鄰近林邊車站，交通非常方便，對外開放後，歡迎民眾扶老攜幼一同來體驗這全新盎然的特色遊憩場域。