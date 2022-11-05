高虹安上月底在臉書貼出的友善動物政見影片，遭網友踢爆，影片中的動物收容所，根本不是新竹市動物保護教育園區，有誤導嫌疑。民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，很遺憾看到高虹安為了選舉，刻意扭曲過去8年付出，但紛擾會過去、建設會留下，這些努力不會因為選舉而被輕易抹煞。

沈慧虹說，市府、動保園區與志工隊過去8年在動保議題上，一起做了很多努力，獲得動保團體的支持與肯定，也感謝愛心且專業的志工團體，重建後的動保教育園區空間變大，浪浪照顧也變得更好，未來會繼續努力，讓動物保護工作進步。

長期投入流浪貓絕育工作的浪浪絕育的使大毛也分享，她看過先前收容所的模樣，改建後，整體收容狀況比以往提升很多，動保園區雖然不是完美，未來可以在動物情緒照顧工作上持續提升改善，做到「零恐懼收容」，希望未來由更熟悉現況的人接手，繼續為動物帶來更好的收容環境。

使大毛也補充，自己沒有政治立場，任何人來討論動保她都樂於參與分享，但希望討論的內容要向與會者反覆確認後再公開，會比較恰當。