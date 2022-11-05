日前基隆市交通處才舉辦說明會，爭取地方支持市府在要塞司令部南側興建停六立體停車場，但由於原物料翻漲，以及基地北側出口有自來水加壓站，整體工程陷入困境。基隆市府交通處長蘇先知表示，仍力拚能於今年底公告招標。

由於大沙灣歷史文化園區附近有許多已修復的歷史文化古蹟，但缺乏停車空間，基隆市政府爭取前瞻計畫補助，在要基司令部南側興建停六立體停車場。由於近年原物料翻漲，整體工程經費上漲到4.54億餘元，由基隆市府自籌3億，自2023年起分3年籌編。

但在預定興建停車場的基地北側停車場出入口處，有一處自來水加壓站，市府交通處長蘇先知表示，市府協調加壓站地下化，正在進行招標。至於主體建築則力拚在今年底前公告招標。

基隆市政府爭取中央前瞻基礎建設經費1.5億餘元興建停六停車場，但因為物料上漲，以及兼顧景觀，將原本地上5層建築改為地下一層、地上四層，總經費由原本的2.5億元翻倍漲至4.54億元，市府仍需自籌3億餘元，將分3年籌編經費。

但原本規畫停車場的出口將置於豐稔街41巷，但該處有台灣自來水公司的加壓站，基隆市府協調將加壓站改採地下化，並由市府代辦工程招標，目前正在公告。

停六停車場的地面層除設置停車場出入口及公園廣場外，也將會與要塞司令部設立連通道，結合智慧停車及友善親子、身心障礙與電動車停車位，服務歷史園區及附近居民。

交通處表示，目前先推動自來水加壓站改建工程案，停車場主體工程完成都市設計審議程序後，力拼年底發包動工。