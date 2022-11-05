民進黨台南市議員候選人一字排開力挺邱莉莉。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲力推邱莉莉，呼籲鄉親讓她高票連任。(曹婷婷攝)

郭國文帶來副總統賴清德賀電，祝邱莉莉高票連任。(曹婷婷攝)

民進黨台南市議員邱莉莉尋求7連霸，今天成立競選總部，市長黃偉哲、立委郭國文、內政部次長陳宗彥等人到場力挺，民進黨議會黨團總召劉米山率黨團成員公開表態支持邱莉莉爭取下屆議長。邱莉莉說，她當仁不讓，重要的是11月26日民進黨議員實質過半，議員選得好，相信正副議長都會留在民進黨。

民進黨本屆推舉邱莉莉爭取議長寶座，惟後來因郭信良脫黨選議長，並與國民黨合作，加上3席民進黨跑票，郭最終順利當選議長，民進黨力拚議會過半，將議長留在黨內，也使得下屆議長選舉備受關注。

立委郭國文今天除帶來副總統賴清德賀電，祝福邱莉莉順利高票連任外，他也說，「邱莉莉這一席代表未來議會改革的重要力量」。他說，民進黨各選區提名議員候選人選情樂觀，有機會拚過半，邱莉莉也是目前黨內聲望最高的議長人選。

黃偉哲致詞則說，自己從立委到當市長，邱莉莉一直是相當認真、打拚的佼佼者，但邱莉莉今年也面臨「穩當選」耳語危機，他說，選情看好更要投好，呼籲鄉親一定要讓邱莉莉順利高票連任。

民進黨下屆議員提名34席，拚議會過半，拿回議長寶座，雖一度傳出黨團總召劉米山可能出馬，但劉米山今天公開表態支持邱莉莉。劉米山說，本屆議長本來就推邱莉莉選議長，可惜未當選，這次民進黨一定力拚議員過半，全力支持邱莉莉擔任下屆議長。