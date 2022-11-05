高雄一名62歲許姓婦人日前接獲「檢察官」來電，對方宣稱她的信用卡遭盗刷，要她配合調查監管名下帳戶存款，許婦姪子獲知後認為應是詐騙而報案，數名身著制服的員警到許婦家訪查時，許婦正接獲假檢察官再次來電，甚至說：「我叫警察先出去！」，員警當場搶下電話，對方不敢吭聲，保住130萬退休金。

家住三民區的62歲許姓婦人，2日在家中接獲詐騙集團假檢察官來電，對方指稱她信用卡遭盜刷，刷須配合調查，且要監管名下帳戶存款，許婦打給在外地的工作的兒子，甚至跟姪子求證，但許婦仍然被詐騙集團話術洗腦，姪子怕嬸嬸被騙，向三民二警分局民族路派出所報案。

民族所警員獲報後趕抵許婦家中，許婦正好在和假檢察官通電話，對方還要求婦人將真警察趕出門，許婦還真說：「我叫警察先出去！」，不過員警接過電話，對方則不敢吭聲，隨即掛電話。

警方事後了解，許婦先前疑似就曾被騙60萬，這次險些又落入詐騙集團圈套，所幸4名員警及時抵達，並苦口婆心勸退許婦，保住這130萬的退休金沒白白送人。