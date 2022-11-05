台北市長辯論／陳時中不忘喊民進黨「一口號」 驚見「陳情常客」也到場 @中時新聞網 ​

台北市長候選人電視辯論會5日舉行，民進黨台北市長候選人陳時中身穿一襲深藍色西裝，並別著民主前進挺18金屬徽章參加辯論會。他說，自己想跟年輕人站在一起，希望年輕人帶來幸運。陳時中也預期，今日辯論會將遭到藍白夾殺，也自認辯論技巧比不過民意代表，不過，任何議題他都會誠心回答。

由於高端疫苗多次成為台北市長選戰攻防焦點，是否擔心今日辯論會皆圍繞在高端議題？陳時中表示，他認為圍繞在辯論會的議題範圍一定相當廣泛，相信各界自有公論，不過，任何問題他都會誠心誠意地回答。

面對外界不看好自身表現，陳時中說，以辯論技巧而言，他當然比不上民意代表，他只能用誠意解釋清楚。他也提到，加油團成員主要是國務青，年輕人較多。

針對台北市長柯文哲批評政治凌駕專業，陳時中並未多談，僅說柯文哲今日未參加辯論會，不回答相關疑問。至於外界質疑高端EUA補件審查通過，是早已寫好的劇本，陳時中回覆，食藥署根據專業、科學證據以及數據審查高端疫苗，要相信專業。