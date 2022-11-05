俄「手術刀」（Lancet）自殺無人機炸毀烏克蘭Gyurza-M級裝甲巡邏砲艇

官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）公開的錄影顯示，俄方動用「手術刀」（Lancet）自殺無人機，攻擊了烏克蘭僅有的7艘巡邏艇之一。

據《動力》（The Drive）網4日報導，俄羅斯新聞社在Telegram上公開的錄影顯示，1架「手術刀」撞擊1艘烏克蘭Gyurza-M級裝甲巡邏砲艇。

錄影的確切日期和地點，還有這艘砲艇目前的狀況如何，都還不清楚。由於烏克蘭的7艘同款砲艇中，可能有4艘在俄軍手裡，因此俄羅斯在宣傳片中，或許用了其中1艘，作為靶艦練習。

Another Lancet hit a Gyurza-M Class patrol boat in the Black Sea.

If (IF!) Russia manages to ramp up mass production of the Lancet, it could become a real problem for Ukraine. However as most of its components are stolen from the West, it could run out of supplies for them soon. pic.twitter.com/wv36mx1Th6 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 4, 2022

無論這究竟是不是戰損，可以確定的是，遭攻擊的砲艇就算沒毀，也已受重創。俄羅斯新聞社說，片中發動攻擊的較新版「手術刀」前頭裝了11磅（近5公斤）彈頭。

據悉「手術刀」上裝有目標標定系統，而控制員經由數據鏈，可以看到實際狀況，並發動攻擊。俄羅斯新聞社說，舊版「手術刀」有兩對大十字形飛翼，但最新版則只有一對，而這描述正吻合影片中所見的無人機。